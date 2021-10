"Cuore immenso e professionalità": ringraziamenti alla Chirurgia del 'San Pio' di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Vorrei spendere due parole in favore dell’Ospedale di Vasto e, soprattutto, in favore del Reparto di Chirurgia diretto, purtroppo ancora per poco, dal dr. Lanci.

Sono stato lì ricoverato per circa una settimana e posso dire che ho conosciuto solo persone fantastiche. Non farò dei nomi, perché questo non sarebbe generoso nei confronti degli altri, ma posso assicurare che “tutti”, dal primario ai medici, dalla caposala al personale infermieristico, dagli operatori socio sanitari agli studenti che svolgono il loro praticantato, hanno dimostrato di avere un cuore immenso oltre ad una grandissima professionalità!

Persone bellissime che, anche a dispetto di situazioni familiari molto particolari e difficili da gestire, mai hanno privato i pazienti di un sorriso o di parole gentili e rincuoranti, mentre forse loro stessi ne avrebbero avuto bisogno.

In un contesto generale sempre pronto a criticare negativamente, sento il bisogno di rendere pubblico tutto ciò unitamente al mio affetto per queste meravigliose persone e al mio “grazie di cuore a tutti”!