Ecco la 'squadra' di Francesco Menna

Quattro conferme e tre 'new entry' nella nuova Giunta comunale del sindaco di Vasto Francesco Menna.

Stamane, nell'Aula consiliare 'Giuseppe Vennitti' di palazzo di città l'ufficializzazione della 'squadra' del rieletto primo cittadino. A ritrovare posto nella compagine amministrativa sono Anna Bosco (Partito Democratico), Paola Cianci (Sinistra per Vasto), Gabriele Barisano (Avanti Vasto) e Carlo Della Penna (Città Virtuosa). I nuovi ingressi, invece, sono quelli di Felicia Fioravante (Futuro e Sviluppo per Vasto), che sarà vice sindaco, Nicola Della Gatta (Pd) e Alessandro d’Elisa (Moderati per Vasto).

Rappresentantivi in Giunta sei dei sette partiti e liste e movimenti civici che avevano supportato la campagna elettorale di Menna. Fuori solo Filo Comune il cui esponente Marco Marchesani sarà comunque indicato alla futura Presidenza del Consiglio comunale.

Con l'insediamento della nuova Giunta, in occasione della prima riunione della rinnovata assise civica, ci sarà la surroga di alcuni consiglieri comunali: siederanno tra i banchi dell'aula 'Vennitti': Marianna Del Bonifro e Marino Artese (Pd), Giuseppe Travaglini (Futuro e Sviluppo per Vasto), Francesco Del Viscio (Sinistra per Vasto), Giuseppe Napolitano (Moderati per Vasto), Maria Molino (Avanti Vasto) e Maria Pia Smargiassi (Città Virtuosa).

Le principali deleghe assegnate agli assessori

Fioravante (Turismo - Lavori pubblici)

Bosco (Istruzione - Attività produttive)

Della Gatta (Cultura - Welfare)

Cianci (Patrimonio - Politiche giovanili)

Barisano (Ambiente - Tributi comunali)

Della Penna (Sport - Sicurezza - Polizia Locale)

D'Elisa (Urbanistica - Servizi e Manutenzioni)

Il sindaco Menna ha tenuto per sé alcune deleghe quali quelle al Bilancio, al Personale ed alle Politiche sanitarie.