Nuova Giunta, il sindaco Menna pronto ad ufficializzare la 'squadra'

A mezzogiorno, nella Sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune di Vasto il sindaco Francesco Menna presenterà ufficialmente la sua nuova Giunta, sulla base dell'esito delle recenti elezioni amministrative.

Nella papabile 'squadra' conferme per Anna Bosco (Partito Democratico), Paola Cianci (Sinistra per Vasto) e Gabriele Barisano (Avanti Vasto) con nuovi ingressi di Nicola Della Gatta (Pd), Felicia Fioravante (Futuro e sviluppo per Vasto) e Alessandro D’Elisa (Moderati per Vasto).

Per un altro posto in lizza Carlo Della Penna (Città Virtuosa) e Marco Marchesani (Filo Comune). Uno dei due entrerà in Giunta, l'altro potrebbe essere indicato quale nome per la futura Presidenza del Consiglio comunale.