Anche la giovanissima vastese Sofia Fiore alla proiezione speciale a Spoltore del film “L’Arminuta” di cui è protagonista

Il 23 ottobre al Multiplex Arca a Spoltore è stata presente anche la giovanissima attrice vastese Sofia Fiore alla proiezione speciale del film “L' Arminuta”. Presenti tra l’altro: l'autrice del romanzo e sceneggiatrice del film Donatella Di Pietrantonio, il regista Giuseppe Bonito e tutto il cast.

Il film, dopo aver ottenuto grande successo alla presentazione al Festival di Roma è in corsa per la candidatura agli Oscar 2022 come Miglior Film Internazionale. La commissione di selezione, istituita presso l'ANICA su richiesta dell'Academy, si riunirà per votare il titolo designato il 26 ottobre.

Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, presente anche lui alla proiezione ha commentato: “Sofia Fiore è una ragazza straordinaria, piena di poesia, per eleganza, sobrietà e capacità di interprete suggestiva. Un ruolo impegnativo per una ragazza di 14 anni appena compiuti. Complimenti a lei e alla sua famiglia. A lei, gli auguri più cari e belli per la sua vita”.

Foto di Costanzo D’Angelo