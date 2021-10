Corso diocesano sulla Leadership etica con Gianluigi De Palo a San Paolo a Vasto

Riparte nella Diocesi di Chieti Vasto “Performanti. Formarsi per formare” il corso di formazione sulla Leadership Etica dedicato ai giovani e adulti che si occupano dell’educazione di preadolescenti e adolescenti nel contesto parrocchiale (catechismo, oratorio, gruppi, movimenti, associazioni).

Come nella prima edizione nei mesi di giugno e luglio scorsi,

sono previsti due corsi, distinti in base alla fascia di età dei partecipanti: un corso per i giovani di età compresa fra i 15 e i 19 anni ed un corso per gli adulti: catechisti ed educatori.

Solo il primo incontro sarà in presenza, presso l’Auditorium San Paolo a Vasto, martedi 26 ottobre 2021 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Gli altri incontri saranno a distanza su piattaforma online, per agevolare la partecipazione di chi lavora o studia.

I corsi sono sempre tenuti da Gianluigi De Palo, il Presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, un grande motivatore ed esperto di formazione a cui tutti dobbiamo molto per le importanti battaglie che sta portando avanti a livello nazionale sul tema cruciale della natalità.

Maggiori informazioni e il pieghevole in pdf al link della Diocesi: https://www.diocesichieti.it/performanti-formarsi-per.../...