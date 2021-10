Luigi Cinquina: “Per decidere se abbattere o no un albero è possibile fare valutazioni strumentali con la tac del tronco”

Ha fatto molto discutere l’abbattimento dei 26 pini di oltre 40 anni alla Villa Comunale di San Salvo, un taglio motivato da ragioni di sicurezza. Si poteva fare diversamente?

Luigi Cinquina, presidente della sezione del C.A.I. Club Alpino Italiano di Vasto, che da anni si occupa della tutela ambientale ed è membro del comitato per la tutela e valorizzazione del verde urbano di Vasto, in un post su Facebook spiega che sono possibili valutazioni strumentali della stabilità degli alberi, con una tac al tronco, un esame per verificare lo sviluppo delle radici. E’ questo un mondo completamente nuovo che consente con studi di altissimo livello e professionalità di mettere a punto tutte le strategie di tutela. “Perché prima di decidere di abbattere un albero”, dice Luigi Cinquina “ci deve essere una valutazione che deve considerare tantissimi fattori e questo lo può fare solo chi sa di che si sta parlando. La decisione di tagliare o non tagliare un albero non può essere mai banale!”