A Francesca Diomede, ricercatrice della “d’Annunzio”, il premio “Miglior Giovane Ricercatore under 40” SIAI

La dottoressa Francesca Diomede, ricercatrice di Istologia presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Cheti-Pescara, si è aggiudicata per il 2021 il prestigioso premio “Miglior Giovane Ricercatore under 40”.

Istituito dalla Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI), questo riconoscimento è finalizzato a promuovere l’attività di ricerca e a richiamare l’attenzione sull’importanza dell’impegno delle nuove generazioni per lo sviluppo del nostro Paese.