50° e 130° di Carlo d’Aloisio da Vasto: il lancio delle iniziative al Liceo Artistico “Pantini-Pudente”

Sabato 23 Ottobre alle ore 10,00 presso l’Auditorium del Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto si terrà la Conferenza di presentazione del Progetto Civico, Artistico e Culturale partecipato.

Davanti ad una platea di studenti del Liceo vastese, oltre ai saluti istituzionali, interverranno i rappresentanti del Comitato promotore per illustrare le finalità delle iniziative che si stanno delineando per adeguatamente celebrare il 50° della scomparsa nel 2021, come il 130° della nascita nel 2022, del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto. Ad intervenire saranno: Carlo d’Aloisio Mayo (nipote omonimo del Maestro), presidente dell’Associazione Culturale “Archivio del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto”, Alfredo Bontempo, presidente del Comitato “Premio Vasto” d’Arte Contemporanea e Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco della Città del Vasto.

La Dott.ssa Paola Di Felice, già direttrice del Polo Museale di Teramo, presenterà la Commissione Artistica e illustrerà le finalità del percorso progettuale dal titolo “Gli Abruzzi, gli Abruzzesi” che ha l’ambizione, partendo proprio dalla figura del Maestro vastese, di promuovere la valorizzazione, anche su scala internazionale, di quegli artisti abruzzesi della seconda metà dell’800 e della prima metà del ‘900 poco considerati dalla critica ufficiale, ma che attraverso le loro Opere hanno raccontato lo straordinario Paesaggio culturale, fisico e mentale, della terra Abruzzese.

La Prof.ssa Daniela Madonna, curatrice e storica dell’arte, Segretaria del Comitato Premio Vasto, illustrerà agli studenti ed agli intervenuti il poliedrico profilo artistico, culturale, museografico e pubblicistico del Maestro Carlo d’Aloisio da Vasto.

La Prof.ssa Anna Orsatti, dirigente scolastico del Liceo Artistico, illustrerà agli studenti il concorso al quale potranno partecipare, individualmente o in team, per elaborare il Logo celebrativo che sarà poi pubblicato, riprodotto e diffuso. La premiazione dei vincitori avverrà in occasione dell’evento commemorativo del 50° in programma per Domenica 21 Novembre a Palazzo d’Avalos.

Tra le iniziative in programma - il cui sviluppo viene aggiornato in progress sul sito www.carlodaloisiodavasto.it - per la prossima primavera è anche previsto l’allestimento di una Mostra a Palazzo d’Avalos dedicata al tema. Da qui l’invito a Cittadini, Enti e Imprese a segnalare le Opere del Maestro nella propria disponibilità per valorizzarle, esponendole in mostra e in catalogo.

L’evento presso il Liceo è pubblico, ma a numero chiuso per via delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interessati, necessariamente muniti di Green Pass, sono invitati a prenotare la propria partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, inviando mail a comitatoper@carlodaloisiodavasto.it - Diretta streaming dell'evento sulla Pagina Facebook Carlo d’Aloisio da Vasto