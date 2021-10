Rivince Francesco Menna

Francesco Menna resta sindaco di Vasto.

Il candidato del centrosinistra ha prevalso al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre su Guido Giangiacomo (coalizione di centrodestra).

Per Menna un consenso pari a circa il 62 per cento di chi si è recato alle urne, per Giangiacomo il 38.

In deciso calo l'affluenza alle urne: sono stati, in totale 19.199 i cittadini aventi diritto ai seggi, pari al 50,94 per cento del corpo elettorale.

Sezioni scrutinate 44 su 44

Francesco Menna 11.651 voti (62,17 per cento)

Guido Giangiacomo 7.091 (37,83 per cento)