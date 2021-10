Ballottaggio, ha votato poco più della metà dei vastesi: affluenza al 50,94 per cento

In totale, al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre a Vasto, hanno votato 19.199 cittadini, pari al 50,94 per cento del corpo elettorale.

Affluenza in deciso calo, in linea comunque con quanto avvenuto a livello nazionale, per la scelta del sindaco tra Francesco Menna (centrosinistra) e Guido Giangiacomo (centrodestra).