Vasto al voto, i due candidati alle urne

Al voto entrambi questa mattina i due candidati a sindaco in corsa al ballottaggio per la guida della futura amministrazione comunale a Vasto.

Francesco Menna (centrosinistra), alle 10, si è recato nel seggio della sezione elettorale numero 11, all'interno della Scuola 'Rossetti' in via Ciccarone. Un'ora più tardi Guido Giangiacomo (centrodestra) in quello della sezione 28 allestito presso la Scuola dell'Infanzia di via Spalato alla Marina.

Vastesi al voto domenica 17 ottobre, fino alle 23, e lunedì 18, dalle 7 alle 15.