Sofia Fiore protagonista de “L’Arminuta”. Il film è in corsa per la candidatura agli Oscar!

Sofia Fiore, giovanissima attrice di Vasto, figlia di Antonio e Francesca, è l'attrice protagonista del film "L'Arminuta". Ieri era sul red carpet della 16 a edizione di Roma Film Festival 2021 per la presentazione del film presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica.

Ha sorpreso tutti l’annuncio di Anica che ha comunicato che nella short list dei lungometraggi scelti per il candidato italiano per gli Oscar 2022 c’è tra gli altri L’Arminuta, tratto dal bestseller di Donatella Di Pietrantonio. Sono in gara anche “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, “E’ stata la mano di Dio “ di Paolo Sorrentino, “A Chiara” di Jonas Carpignano ed “Ennio” omaggio del Premio Oscar Giuseppe Tornatore al Maestro Morricone. Entro il 26 ottobre Anica dovrà decidere, mentre la premiazione si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022.

Grande soddisfazione del regista Giuseppe Bonito:” Nel giorno de L’ARMINUTA al Festival di Roma, durante l’attività stampa, nel corso di un’intervista arriva questa notizia che mi ha lasciato a bocca aperta. L’ARMINUTA è nella short list dei film tra i quali verrà scelto il candidato agli Oscar!”

L'arminuta, la “restituita”, in accento abruzzese, è il titolo di un romanzo di successo di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Campiello nel 2017, unico italiano in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2021. E’ la storia di una ragazzina divisa fra due madre e due famiglie, due mondi molto diversi, dalla città viene rimandata nella campagna spopolata dell'Abruzzo.

Sarà il Cineteatro Massimo di Pescara, Mercoledì 20 ottobre, a proiettare in anteprima nazionale il film “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito. Il film, una coproduzione italo-svizzera di Maro Film, Baires Produzioni, Kaf con Rai Cinema, è distribuito da Lucky Red. La proiezione si terrà nella sala1 alle ore 20.30 del Cineteatro Massimo. L’ingresso sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti di green pass fino alla copertura dei posti disponibili (676). Prezzo unico del biglietto € 6,00.