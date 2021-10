Grosso albero si spezza in via San Michele, interventi sul posto

Paura nel primo pomeriggio in via San Michele a Vasto per un grosso albero spezzatosi per via del forte vento.

Buona parte del tronco è finito in maniera pesante sul marciapiede. Per fortuna non c'erano passanti al momento.

Alcuni residenti hanno avvertito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per coordinare gli interventi di messa in sicurezza dell'area dal momento che, per la caduta, sono stati danneggiati alcuni fili delle linee telefoniche