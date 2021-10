Maria Chiara Centorami alla Festa del Cinema a Roma per l’anteprima di “A casa tutti bene”

Alla 16a Festa del Cinema di Roma, festival cinematografico internazionale, ci sarà anche l’attrice vastese Maria Chiara Centorami per il debutto come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre, A casa tutti bene - La Serie, il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino reboot dell'omonimo film del 2018 “A casa tutti bene” dello stesso regista vincitore del David di Donatello. Nel cast anche Maria Chiara Centorami. La serie prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group, debutterà a Dicembre su Sky e su NOW.

Nel teaser pubblicato nei giorni scorsi il volto di Maria Chiara Centorami appare per primo. Lei interpreta il ruolo di Isabella. Il suo è un ritorno nello schermo dopo diversi ruoli cinematografici, Universitari- Molto più che amici, Come saltano i pesci e Tiro Libero e dopo tanti impegni teatrali, nel Teatro Nazionale di Genova, Teatro Greco di Siracusa, Teatro di Roma, Globe Theatre, a Vasto ha fondato il laboratorio “Giochiamo a fare Teatro…?!” per bambini e ragazzi.

'A Casa Tutti Bene' è una serie family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza, con un cast corale che interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia.

La famiglia: talvolta porto sicuro, talvolta principale ostacolo alla felicità individuale. Se è vero che chi ne fa parte spesso condiziona e rovina la propria esistenza nel tentativo di farsi amare e accettare dagli altri, inevitabile è domandarsi: fuggire o restare? Andarsene o resistere? Un segreto legato a una dolorosa vicenda del passato torna all'improvviso nelle vite dei Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta, da quarant'anni uno dei più rinomanti locali della Capitale. Siamo nel cuore del rione Trastevere, a Roma. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell'attività. Unico assente Paolo, il fratello artista, che nessuno sa dove sia. Un giorno, però, un evento inaspettato sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all'interno dell'attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti.

Laura Morante (Lacci, Ciliegine, Ricordati di me) e Francesco Acquaroli (Fargo, Suburra - la serie, Alfredino - Una storia italiana) guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna (Baarìa, La mafia uccide solo d'estate, Latin Lover), Silvia D'Amico (The Place, Hotel Gagarin, Christian) e Simone Liberati (Petra, La profezia dell'armadillo, Suburra).

Euridice Axen (Gli Infedeli, Loro, Il Processo) è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l'esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino (L'oro di Scampia, Catturandi - Nel nome del padre). Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Non c'è più religione). Antonio Folletto (Gomorra - La serie, Capri-Revolution, I bastardi di Pizzofalcone) è invece il compagno di Sara, Diego.

E poi ci sono i Mariani: Paola Sotgiu (Suburra - la serie) interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea (Boris, Figli, Smetto quando voglio) e Alessio Moneta (1992, Baciami ancora). Emma Marrone (Gli anni più belli) interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini (La terra dell'abbastanza, A mano disarmata) sarà Beatrice, la compagna di Sandro.

Nel cast anche Federico Ielapi (Pinocchio, Quo vado?, Tutti per 1 - 1 per tutti), Maria Chiara Centorami (Come saltano i pesci, Universitari - Molto più che amici) e Mariana Falace (Gli anni più belli, Si vive una volta sola).