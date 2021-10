Orari dell’Ufficio Elettorale di Vasto dal 14 al 18 ottobre in occasione del ballottaggio

In occasione del turno di ballottaggio delle elezioni comunali in programma il 17 / 18 ottobre 2021, l'Ufficio Elettorale resterà aperto al pubblico negli orari di seguito specificati:

• giovedì 14 ottobre 2021: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

• venerdì 15 ottobre 2021: dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

• sabato 16 ottobre 2021: dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

• domenica 17 ottobre 2021: dalle ore 7:00 alle ore 23:00;

• lunedì 18 ottobre 2021: dalle ore 7:00 alle ore 15:00,

per il rilascio delle tessere elettorali e degli attestati sostitutivi al voto nonché per ogni altro adempimento relativo alle votazioni in corso.

Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il relativo duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione. Negli stessi giorni e orari rimarrà aperto anche l’Ufficio Carte d’Identità.