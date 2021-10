Menna-Giangiacomo verso il ballottaggio: confronto in tv

Faccia a faccia tra Francesco Menna e Guido Giangiacomo: i due sfidanti al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre per la scelta del prossimo sindaco di Vasto saranno protagonisti dell'appuntamento in tv in programma questa sera, dalle ore 22, su Rete 8.

Si legge su rete8.it: "Nell'ultima settimana di campagna elettorale per i ballottaggi tornano le Tribune in collaborazione Rete8 – il Centro. Questa sera alle ore 22, andrà in onda il “faccia a faccia” tra i due candidati sindaci di Vasto Francesco Menna e Guido Giangiacomo.

I due si sfideranno nella trasmissione moderata dal direttore Carmine Perantuono, rispondendo alle domande del giornalista del Centro Rossano Orlando".

Rete8 è visibile sul canale 10 del digitale terrestre e, in modalità streaming, su rete8.it