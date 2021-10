Esame Matese per la Vastese di D'Adderio

Sfida in terra campana per la Vastese di mister Fulvio D'Adderio: i biancorossi sono di scena a Piedimonte Matese per affrontare la locale compagine del Matese, nella gara valida per la 4^ giornata di andata del Campionato di Serie D girone F.

Dopo i 3 pareggi di fila inanellati contro Fano (in trasferta), Vastogirardi (in casa, ma sul neutro di Agnone per l'indisponibilità dell'Aragona) e contro il Castelnuovo Vomano a Pineto, Di Filippo e compagni proveranno a conquistare la prima vittoria nell'obiettivo di dare una scossa al torneo e proiettarsi in alta classifica.

Per la trasferta di oggi D’Adderio ha tutti i suoi ragazzi a disposizione.

La probabile formazione (4-3-2-1): Di Rienzo; Ceccacci, Di Filippo, Altobelli, Romanucci; Panaioli, Agnello, Monza; Attili, Alessandro; Alonzi.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Matese Calcio.