"Menna ha già vinto. L’alleanza contro di lui è un clamoroso errore politico"

Davide D'Alessandro, consigliere comunale nell'ormai passata esperienza amministrativa uscente, sostenitore dall'esterno della candidatura a sindaco di Alessandra Notaro con Alessandra Cappa vice, si smarca dall'accordo di queste ultime con Guido Giangiacomo, aspirante primo cittadino della coalizione di centrodestra che sfiderà Francesco Menna al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi, 17 e 18 ottobre.

"Ciò che non è buono prima non può essere buono dopo - scrive in una nota -. L’alleanza della coalizione “La buona stagione” con i partiti di centrodestra è un clamoroso errore politico.

Certo, serve al centrodestra per perdere benino, ma non serve alla formazione civica, che va soltanto a condividere una sconfitta annunciata. Altra partita sarebbe stata se, come a Lanciano, le liste di centrodestra avessero operato mesi fa una convergenza sul candidato civico. Ora i buoi sono scappati dalla stalla e questa unione formale, per dirla con Vasco Rossi, un senso non ce l’ha. I cittadini vastesi sceglieranno tra due candidati, tra due volti; anzi, hanno già scelto.

Siamo al novantacinquesimo, l’arbitro ha concesso un ulteriore minuto di recupero, ma Menna è in vantaggio cinque a zero. È vero, come diceva Boskov, che partita finisce quando arbitro fischia, tuttavia soltanto un suicidio politico di Menna potrebbe mutare il risultato. Il problema è che Menna, in questi cinque anni, ha assistito, anche per suo merito, ai suicidi politici degli altri. Non perderebbe neanche proclamando l’abolizione della notte bianca e rosa. Ci vorrebbe qualcosa di più, ma francamente non riesco a immaginarla. Noto, invece, che l’immaginazione della nuova alleanza ha partorito uno slogan che vuole essere incoraggiante: “Uniti per il cambiamento. Andiamo a vincere”.

Lo modificherei così: “Uniti per non cambiare. Andiamo a perdere”. Per quanto mi riguarda, andate a perdere".