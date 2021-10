Accordo Giangiacomo-Notaro-Cappa, il centrodestra si riorganizza

Parlano di "governo di unità locale" Guido Giangiacomo, candidato sindaco del centrodestra che al ballottaggio sfiderà Francesco Menna (centrosinistra), Alessandra Notaro (La Buona Stagione) e Alessandra Cappa (Per Vasto) nell'annunciare l'accordo elettorale in vista dell'appuntamento con le urne di domenica 17 e lunedì 18 ottobre per la scelta del futuro primo cittadino di Vasto.

La coalizione di centrodestra si riorganizza in vista di questo decisivo passaggio. Al primo turno Menna ha sfiorato il 48 per cento dei consensi, Giangiacomo ha di poco superato il 20, Notaro il 17, ma come ama ripetere il capofila della coalizione alternativa all'attuale amministrazione la partita riparte da "zero a zero".

L'ufficializzazione dell'accordo - nessun apparentamento -, già anticipato da alcune uscite a mezzo 'social', è avvenuta nel pomeriggio, nel corso di una conferenza al Gulliver Center di località Incoronata.

In caso di affermazione di Giangiacomo, in base agli accordi, Alessandra Notaro sarà indicata come presidente del Consiglio comunale, mentre per Alessandra Cappa ci sarà il ruolo di vice sindaco.