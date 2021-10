Verso il ballottaggio, Azione (coalizione Notaro): "Nessun accordo, scelta libera agli elettori"

Azione lascia libertà di scelta ai propri elettori in vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre a Vasto tra Francesco Menna (centrosinistra) e Guido Giangiacomo (centrodestra).

Lo annuncia il coordinatore cittadino del partito di Carlo Calenda a Vasto, Nino Fuiano. Azione, al primo turno, ha fatto parte della coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Alessandra Notaro.

Fuiano parla di "buon risultato" per Azione "anche se non è bastato a spingere la Notaro ad un secondo turno che avrebbe ampiamente meritato. La nostra linea è la stessa che ha indicato per il ballottaggio di Roma il leader Carlo Calenda. Nessun accordo, nessuna alleanza e scelta libera ai propri elettori":

Aggiunge poi: "Ci siamo proposti con un metodo chiaro di lavoro, candidando persone competenti in grado di risolvere i problemi dei cittadini, non ci interessano poltrone ed incarichi, non è nella nostra filosofia, sulla base di un progetto politico liberal-socialista e riformista, a nostro avviso utile e vincente anche in ambito locale. Ci siamo presentati agli elettori con una visione di città, con un programma politico-amministrativo valido e ricco. Un programma in cui crediamo e che ha trovato in Alessandra Notaro un riferimento certo e competente. Siamo rispettosi del cittadini che non consideriamo pacchi postali da poter spostare a piacimento. Abbiamo fortemente creduto e continuiamo a credere nella figura della Notaro che sarebbe stato il miglior sindaco per Vasto, ma non vogliamo entrare, per nostra natura, nella logica degli apparentamenti e delle ricompense.

Su Vasto lasciamo liberi i nostri elettori di decidere a chi dare il voto tra una settimana. Siamo certi - conclude Fuiano - che sapranno scegliere con profonda consapevolezza e giusta coerenza”.