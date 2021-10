Verifica dei voti, Ufficio Centrale all'opera: "Massima attenzione e rispetto della normativa"

Il 10 agosto scorso il Presidente del Tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, ha costituito l’Ufficio Centrale, come previsto dalla Legge 53/1990 per tutti i Comuni con più di 15.000 abitanti.

L’Ufficio Centrale del Tribunale, composto da una commissione di 8 persone, presieduto dal Giudice Capozzo si è insediato in Comune il 5 ottobre scorso come previsto dalla Legge per la verifica dei voti assegnati alle liste ed ai candidati delle elezioni del 3 e 4 ottobre. La Commissione stabilirà il quorum per l’assegnazione dei seggi alle liste, e provvederà alla compilazione del verbale finale; risultati ufficiali che saranno pubblicati anche sul sito del Comune di Vasto. Tempi tecnici che il Comune non può influenzare e che sono a garanzia del diritto di voto.

Le operazioni di verifica in corso sono dettate da massima attenzione e rispetto della normativa anche in presenza dei rappresentanti di lista di tutti i partiti e i movimenti civici.

Un ringraziamento al Tribunale in persona del Magistrato operante e dei funzionari che a breve daranno un risultato indubbiamente ineccepibile del voto a Vasto.