Lungaggini nella definizione dei risultati elettorali, dubbi e richiesta di chiarezza al Prefetto

Lungaggini nella definizione dei risultati elettorali a Vasto dove, a distanza di 48 ore dalla chiusura delle urne, i canali ufficiali non ancora certificano i dati finali.

Sabrina Bocchino, candidato consigliere al Comune di Vasto e consigliere regionale della Lega chiede chiarezza: "La città ha il diritto di sapere, di avere informazioni in tempo reale sugli sviluppi in carico alla Commissione elettorale. Già durante il voto - aggiunge - ci sono giunte tantissime segnalazioni sull'assegnazione dei voti validi o annullati e ritenuti incongrui con le determinazioni di legge. Più passa il tempo, più è inevitabile che salgano i dubbi sulla legittimità di queste amministrative. Nessun comunicato dallo staff del Sindaco Menna, nessuna informazione agli organi di stampa. Noi della Lega confidiamo nelle giuste determinazioni del Prefetto per fare luce su fatti che accadono solo nella Repubblica delle banane“, conclude