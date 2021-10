Apre il Centro Vaccinazioni al Palazzetto ex Salesiani

Prima giornata di operatività al Punto Vaccinale Territoriale Straordinario allestito presso il Palazzetto ex Salesiani con ingresso in via Santa Caterina da Siena a Vasto.

La scorsa settimana, dopo quasi sei mesi di attività al PalaBCC di via dei Conti Ricci, è stata smantellata la struttura per le somministrazioni antiCovid che era stata proposta in loco.

La Asl Lanciano-Vasto-Chieti, nella programmazione settimanale dell'operatività dei vari centri nel territorio di riferimento, ha indicato per Vasto le aperture nelle giornate di oggi, mercoledì 6, e venerdì 8 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.