Verso il ballottaggio, incontro Notaro-Giangiacomo

Dialogo aperto in vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi. Il primo passo ufficiale arriva da Alessandra Notaro, candidata a sindaco dell'aggregazione civica capeggiata dalla lista La Buona Stagione e dalla sua coalizione di riferimento nell'annunciare l'incontro, in programma domani pomeriggio, con Guido Giangiacomo, candidato del centrodestra che sfiderà Francesco Menna al decisivo turno elettorale.

"Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato conseguito - si legge in una nota - e ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia.

Oltre 4.000 elettori hanno scelto la nostra giovanissima coalizione e il nostro progetto. Il 18% e oltre dei consensi rappresenta la vera novità nello scenario politico della nostra città. Siamo solo agli inizi, assicureremo alla nostra azione politica la continuità che merita. La nostra partecipazione non era solo di testimonianza ma intendevamo giungere al ballottaggio per offrire una nuova prospettiva alla nostra città. La fiducia nei nostri confronti è alta e assumiamo l'impegno quello di non deludere le aspettative dei Vastesi.

Cogliamo l'occasione, nella massima trasparenza, per riferire che siamo stati contattati dal candidato sindaco Guido Giangiacomo che incontreremo alle ore 17 di domani presso la nostra sede".