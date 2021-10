Vasto al voto, urne aperte fino alle 15

C’è tempo fino alle ore 15 del pomeriggio odierno, di lunedì 4 ottobre, per partecipare alle elezioni comunali a Vasto.

Ieri, domenica 3 ottobre, sono stati in totale 17.998, pari al 47,76 per cento degli elettori aventi diritto, i votanti (affluenza alle 12 del 13,65 e alle 19 del 36,69 per cento).

Sei i candidati a sindaco in lizza, 502 gli aspiranti consiglieri comunali: vince al primo turno chi prende il 50 per cento più 1 dei voti validi. Se nessuno raggiungerà questa soglia, i due candidati più votati andranno al ballottaggio del 17 e 18 ottobre.