Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, Vasto al voto

Dalle 7 seggi aperti a Vasto per le elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Gli aventi diritto al voto sono in totale 37.687 tra questi sono compresi 37.275 delle liste ordinarie (18.126 maschi e 19.149 femmine), 407 comunitari (145 maschi e 262 femmine) e 5 della Provincia di Bolzano (3 maschi e 2 femmine), cittadini attualmente residenti a Bolzano che per 4 anni conservano il diritto di voto per le comunali a Vasto. I 18enni, per la prima volta chiamati alle urne, sono complessivamente 370.

Domenica si può votare fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.

Per esercitare il voto bisogna recarsi ai seggi muniti di documento personale d'identità e tessera elettorale. Si ricorda che l’Ufficio Elettorale del Comune di Vasto, per il rilascio delle tessere elettorali e degli attestati sostitutivi al voto nonché per ogni altro adempimento relativo alle votazioni in corso, resterà aperto al pubblico negli stessi orari di apertura dei seggi. Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il relativo duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.