La Gioielleria La Perla festeggia i suoi 60 anni

La Gioielleria La Perla ha festeggiato il 26 settembre i suoi 60 anni di attività con un evento ai Giardini d’Avalos con la presenza di Adriana Volpe, nota conduttrice televisiva. Hanno voluto festeggiare, con un anno di ritardo, per colpa della pandemia, una lunga storia, ben 60 anni di attività, una storia commerciale ma anche familiare fatta da ben tre generazioni, la mamma Lucia, che ha fondato la gioielleria nel 1960 insieme al marito Michele Ruggieri, la figlia Marina e ora anche alla nipote Alessia.

Tanti i premi messi in palio per i 60 anni dal concorso ideato da Marina, per premiare la fantastica clientela, grazie alla collaborazione dei tanti sponsor.

“Poter condividere con Voi la gioia e l’emozione di questo importante traguardo non ha eguali: festeggiare i nostri 60 anni di attività è stato possibile solo grazie a Voi, clienti-amici, che da generazioni ci rinnovate il vostro affetto, la vostra stima e fiducia. Siamo fieri di questa grande famiglia che con passione e dedizione abbiamo costruito negli anni… nei nostri primi 60 anni”, ha commentato Marina Ruggieri. “Ogni traguardo raggiunto è un nuovo inizio, l’obiettivo è crescere insieme, creando nuove emozioni da trasmettere, da condividere per continuare insieme questo nostro percorso”.