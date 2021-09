Inaugurato il Centro Europe Direct di Chieti: faciliterà l’accesso ai bandi europei

Mercoledì 29 settembre presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus di Chieti, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Centro d’Informazione comunitaria “Europe Direct Chieti”.

Il centro Europe Direct Chieti, ospitato e gestito dall’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, opera in modo stretto con il territorio per contribuire a far conoscere in maniera più approfondita l’Unione europea, creando reti con Istituzioni pubbliche e private in modo da facilitare l’accesso di cittadini ed imprese alle informazioni sui bandi, iniziative e progetti europei e in costante contatto con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell’Unione europea.

L’evento ha visto la sottoscrizione della Convenzione con il partenariato del centro composto da Enti pubblici e privati quali Regione Abruzzo – Dipartimento della Presidenza, Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, EEN della C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara, Confartigianato Chieti – L’Aquila, A.I.C.C.R.E. Abruzzo, ESN Chieti – Pescara, EURES European Emplyment Service Abruzzo, UEAM – Ufficio Europa Area Metropolitana dei Comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore, Comuni di Vasto, Pescara, Montesilvano, Spoltore e Calalbordino, Unione Montana Comuni del Sangro, Rete8 TV, Innovalley Open Innovation Hub, UNPLI Abruzzo, CSV Abruzzo e Confcooperative Abruzzo che testimonia la capacità di relazione dell’Ateneo con l’articolato mondo associativo nelle sue diverse angolazioni visuali e di interessi specifici di cui esso è portatore.

La cerimonia della firma si è svolta alla presenza di Massimo Pronio, Capo Team Comunicazione della Commissione europea, Rappresentanza in Italia, con la coordinatrice Annalisa Michetti, la Prorettrice dell’Universita Augusta Consorti e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, insieme a tanti Sindaci e rappresentanti delle Istituzioni partner, è stato presentato un progetto fondamentale per avvicinare i fondi della programmazione europea ai territori.