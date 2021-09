Chiusura della campagna elettorale di Dina Carinci con l’onorevole Dalila Nesci

Venerdì 1 ottobre 2021 il sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale l'onorevole Dalila Nesci sarà a Vasto Marina per incontrare i cittadini per chiudere la Campagna Elettorale della candidata Sindaco Dina Nirvana Carinci. Dalle ore 15 è prevista la passeggiata in risciò e alle ore 17 punto stampa presso il monumento alla Bagnante di Vasto Marina.