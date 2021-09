Tajani a Vasto a sostegno di Guido Giangiacomo

Visita di Antonio Tajani, vice presidente e coordinatore unico di Forza Italia, ieri a Vasto a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra Guido Giangiacomo.

L’ex presidente del Parlamento Europeo, prima di tenere una conferenza in Piazza Barcacani, ha incontrato i candidati di Forza Italia nella sede elettorale di Giangiacomo al centro della città. Presenti, tra gli altri il coordinatore regionale del partito Nazario Pagano ed il consigliere regionale Mauro Febbo. A fare gli onori di casa il coordinatore di Forza Italia di Vasto, Antonio Monteodorisio.

“Forza Italia è l’anima liberale, cattolica, garantista e riformista del centrodestra – ha dichiarato Tajani – una forza trainante per vincere e, soprattutto, per governare bene. Siamo la garanzia per l’Europa. Il voto amministrativo? Non avrà ripercussioni sul governo centrale. L’attuale governo è un governo di unità nazionale.”