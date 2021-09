I bambini della 'Spataro' alla scoperta di San Michele

I bambini della 3C della Scuola Primaria “G. Spataro” del Comprensivo 1 Spataro Paolucci sono stati i protagonisti di un’uscita didattica per approfondire San Michele, il patrono di Vasto. Grazie alla disponibilità del dirigente scolastico prof.ssa Sandra Di Gregorio e del parroco di Santa Maria Maggiore, Don Domenico Spagnoli, è stato possibile recarsi a piedi per scoprire la storia di San Michele, dopo un approfondimento svolto a scuola.

Don Domenico, rispondendo alle domande dei bambini, ha parlato dell’Arcangelo San Michele, della grande fede che in tanti secoli ha accomunato i Vastesi, dei miracoli durante tante pandemie, della costruzione della chiesa, della statua, dei quadri presenti in chiesa, della novena in preparazione della festa di San Michele, dedicata quest’anno alla vocazione. “Dio ci chiama tutti, ognuno di noi ha una vocazione”, ha spiegato, “per vincere dobbiamo seguire Dio, che è amore, solo con il suo aiuto riusciamo a sconfiggere il diavolo, che nei quadri dedicati a San Michele sprofonda nell’inferno, dove non c’è amore. La pandemia ci ha fatto capire, che non possiamo pensare solo a noi stessi, perché ci possiamo salvare solo insieme agli altri, occupandoci l’uno dell’altro, nel rispetto delle regole. “

I bambini hanno potuto considerare come questo santo, principe degli angeli, il messaggero di Dio che ha combattuto contro il male, così importante nella storia, nella cultura, nelle tradizioni e nella religiosità della nostra città, può essere anche per noi, oggi, un santo di riferimento a cui affidare le preghiere più importanti, certi che San Michele, potrà ascoltarle e dare ancora protezione, come ha fatto per tanti secoli.

L’uscita è proseguita alla Libreria di Via Cavour, dove i bambini sono stati accolti da Mercurio Saraceni, il presidente della “Pro Loco Città del Vasto”, che ha spiegato della presenza nella libreria della “Biblioteca Vastese”, progetto che nasce con l’idea di ampliare la disponibilità e la fruibilità culturale in città, con una biblioteca esclusiva, con libri dedicati alla storia, arte, teatro, letteratura, tradizioni, autori e editori vastesi e del territorio, dedicata a tutti i lettori curiosi, appassionati di Vasto e in particolar modo agli studenti del territorio che trovano testi spesso introvabili o di difficile reperibilità.