Francesco Menna presenta la sua 'squadra'

Presentazone ufficiale delle liste che sostengono la candidatura a sindaco di Francesco Menna ieri sera in piazza Rossetti.

Sette, con il Partito Democratico riferimento del primo cittadino, che accompagnano la campagna elettorale di Menna, a caccia della riconferma per la coalizione di centrosinistra, al voto amministrativo dei prossimi 3 e 4 ottobre.

Sul palco il sindaco ha illustrato le ragioni della ricandidatura, quanto fatto nel corso dei cinque anni di governo cittadino passati ed il programma per il futuro, ringraziando i candidati che lo sostengono e le loro famiglie evidenziando la presenza di tanti giovani che hanno deciso di fare questa esperienza.

Prima del discorso del sindaco si erano alternati sul palco 7 giovani rappresentanti delle liste che lo sostengono: Michele Di Santo Morelli (Avanti Vasto), Mara Stivaletta (Moderati per Vasto), Carlotta Di Casoli (Filo Comune), Anna Natarelli (Città Virtuosa), Giorgio Bellafronte (Futuro e Sviluppo per Vasto), Mario Enrico Testa (Sinistra per Vasto) e Piermario Angelini (Pd).

Il video dell'iniziativa (clicca qui)

Foto di Andrea Marino