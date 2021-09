“E tornarono a scuola felici e contenti!” Al via il nuovo anno scolastico

La campanella è finalmente suonata in tutte le scuole oggi. L’assessore con delega all’istruzione Giuliana Chioli di Cupello rinnova gli auguri di buon lavoro a tutti gli alunni, alle famiglie, al personale docente e ai collaboratori scolastici per l’inizio di un nuovo anno scolastico all’insegna della serenità e di un rinnovato entusiasmo.

“E’ tempo di guardare avanti, con la scuola che torna in presenza e con l’auspicio che non debba più essere interrotta, affinché possa garantire, nella normalità, il diritto allo studio e alla socialità. A tutti i bambini e ai ragazzi, auguro di affrontare questo anno con impegno nello studio e gioia nel ritrovare compagni e insegnanti e di poter sempre mettere al centro delle loro vite la curiosità, la sete di conoscenza e il bisogno di esplorare la vita! Alle famiglie, l’augurio che la collaborazione con la Scuola non venga mai meno e che il cammino educativo possa essere sempre condiviso, per il bene dei bambini e dei ragazzi che sono il nostro futuro. Ai docenti, il mio incoraggiamento affinché questo anno possa riprendere all’insegna della condivisione e della gioia che l’educare e l’insegnare portano con sé. Un grazie speciale: alla Dirigente scolastica, prof.ssa Cristina Eusebi, con cui la collaborazione sinergica è - oltre che un vero piacere - anche e sempre occasione per costruire e lavorare per lo stesso obiettivo che è il bene della scuola e di tutti i suoi alunni, nessuno escluso; all’insegnante Antonella Di Fabio, che ha coordinato, con le colleghe Eliana Di Chiacchio e Donatella Bruno, la personalizzazione del progetto esecutivo relativo al Diario Scolastico che ho pensato e che abbiamo finanziato per la nostra scuola. Ai collaboratori scolastici, che sono parte essenziale della comunità educante, auguro di poter vivere questo nuovo anno con la tranquillità propria di una serenità tanto attesa.

Questa mattina a scuola con i bambini abbiamo coniato e lanciato un mantra: “Quest’anno NO DAD!” Un augurio a metà strada tra la speranza e il sogno. Che sia un anno scolastico proficuo e ricco di soddisfazioni! Ora, posso confidarvi un segreto: la gioia e l’emozione dei vostri bambini e dei vostri ragazzi, oggi, è stata anche la mia nel rivederli tutti insieme, con i loro occhi luminosi pieni di speranza, dietro i loro rassicuranti e amatissimi banchi, nelle loro bellissime e coloratissime aule! Buon anno scolastico a tutti!”