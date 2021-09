Si torna in classe: "Buon anno scolastico a tutti"

Primo giorno di scuola oggi lunedì 13 settembre.

Il messaggio del sindaco Francesco Menna.

"Ci siamo! Oggi - dice il primo cittadino - è un grande giorno: suona la campanella della scuola per alunni, studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e per il personale ATA.

Ad ognuno rivolgo il mio affettuoso e caloroso saluto e un grandissimo in bocca al lupo! Le chiusure della scuola a causa della pandemia ed il ricorso alla Dad, ha ridotto in modo notevole la vocazione naturale che la scuola ha: apertura, socialità, dialogo, confronto. Sono però questi giorni di speranza. La speranza di un ritorno alla normalità.

Avete dimostrato in queste settimane grande senso di responsabilità sottoponendovi alla vaccinazione anti-Covid che impone comunque il rispetto delle regole fondamentali come il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e il lavaggio frequente delle mani. Non dimenticheremo quanto accaduto, e come Amministrazione comunale ne abbiamo tratto la giusta considerazione affinché il tema dell’innovazione, della digitalizzazione diventi ancor più efficiente.

I lavori della fibra ottica hanno ridotto alcune problematiche, ma non basta. Continueremo pertanto ad investire sulla scuola affinché diventi sempre più innovativa sotto il profilo della digitalizzazione. Sono quasi ultimati i lavori di alcune scuole. Interventi necessari per renderle più sicure e al passo con i tempi.

In questi mesi tutti abbiamo avvertito quanto importante sia l’incontro quotidiano con i compagni di classe e gli insegnanti. Quanto importante sia la socialità.

La scuola è un cammino di libertà verso la creazione di voi stessi e del vostro futuro. Avete il diritto di sperare che i vostri progetti si realizzino. Noi abbiamo il compito e il dovere di aiutarvi mettendovi nelle condizioni di poterlo fare e la scuola è di certo il terreno fertile dove poter piantare basi solide.

Siate curiosi. La scuola è il più grande laboratorio di opportunità per il vostro futuro. Fatene buon uso.

Siete la nostra forza! Siete il nostro futuro! Auguro a tutti buon anno scolastico!"