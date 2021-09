Giuseppe Conte a Vasto per sostenere Dina Carinci

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle sarà a Vasto Venerdì 17 settembre per sostenere Dina Nirvana Carinci, candidata Sindaco a Vasto. Dalle 18,30 è prevista una passeggiata nel centro storico di Vasto, dalle 19,00 un incontro con i cittadini in Piazza del Popolo e alle 19,45 punto stampa in Piazza del Popolo.