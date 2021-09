Samuele Buda del 'Mattei' di Vasto ottiene il 1° premio ai Giochi di Matematica della Bocconi

“Non c’è modo migliore per ripartire e far ripartire quest’anno scolastico”, commenta il dirigente scolastico Nino Fuiano dell’Istituto E. Mattei. “Il nostro alunno Samuele Buda - ex 1 C e prossimo a frequentare la classe seconda del Liceo Scienze Applicate ad indirizzo Matematico ha vinto il primo premio della 28sima Edizione dei Giochi Internazionali della Matematica organizzati dall’Università Bocconi - Pristem (2020/2021) nella categoria C2 (per alunni classi Terze degli Istituti Superiori di II Grado). Un risultato straordinario da condividere e festeggiare con tutta la Comunità del Mattei, augurando a Samuele un radioso futuro. Congratulazioni e ad maiora semper!”