Qual è la situazione delle scuole di Vasto? Riapriranno tutte il 13 settembre?

Ci sono delle scuole a Vasto che hanno già riaperto in questi giorni per attività preliminari, di supporto o potenziamento, ma la campanella per tutte le istituzioni scolastiche suonerà lunedì 13 settembre. Ma qual è la situazione? L’abbiamo chiesto all’assessore alla scuola Anna Bosco, che ha spiegato che gli asili nido comunali hanno già riaperto, ci sono state moltissime richieste e liste d’attesa molto lunghe e stanno aggiudicando in questi giorni anche l’appalto per la concessione dell’asilo nido Stella Maris, che riaprirà probabilmente a ottobre 2021. L’assessore sottolinea che è stata un’estate di grande lavoro, di manutenzione e messa in sicurezza, per alcuni plessi che avevano criticità. In particolare, la scuola primaria “G. Spataro” ha avuto la tinteggiatura interna completa dello stabile, anche dei solai, per garantire igienicamente più sicurezza. Inoltre, nel parcheggio interno c’è stato il rifacimento dell’asfalto del piazzale, la nuova segnaletica che permetterà lo stesso numero di parcheggi e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale che consentirà agli alunni di accedere a scuola in autonomia per evitare l’affollamento dei genitori nel cortile interno, per tutelare l’utenza, la viabilità interna e la circolazione degli scuolabus. Questo lavoro è svolto dal Comune di Vasto in collaborazione con la cooperativa Matrix, in questi giorni impegnata a realizzare un’opera artistica nei percorsi pedonali destinati agli alunni.

Per le altre scuole si è provveduto a fare un lavoro di manutenzione delle mense scolastiche, dove ci sono le cucine, mentre nella scuola secondaria di primo grado “G.Rossetti “ci sono stati lavori per l’efficientamento energetico con l’acquisto e fornitura di una nuova centrale termica per garantire efficienza nel riscaldamento.

Due sono poi i grandi cantieri ancora in corso: quello di Santa Lucia, che è ormai in dirittura d’arrivo visto che riaprirà la settimana del 20 settembre e quello di Ritucci Chinni, dove i lavori più impegnativi, legati a problemi di staticità dell’edificio, ma anche efficientamento energetico, la cappottatura, gli infissi, termineranno nel corso dell’anno in corso. Continua quindi la convenzione con le due parrocchie di San Marco e dei Salesiani per ospitare le classi della scuola primaria Ritucci Chinni.

La scuola media di primo grado “R. Paolucci” ha sempre come l’anno scorso due plessi, uno alla Paolucci e uno all’Istituto dei Gabriellini, in quanto l’emergenza covid ha portato a rivedere la dimensione delle aule rispetto agli alunni frequentanti.

Piccoli interventi di manutenzione ordinaria ci sono stati invece nelle scuole della Nuova Direzione Didattica.

“Ci si auspica”, dice Anna Bosco “che dal 13 settembre ci sia una scuola in presenza. Si sta cercando di incentivare la campagna vaccinale per dire stop alla Dad, se non come strumento suppletivo alla didattica, non ordinario. Ringrazio per la collaborazione tutte le istituzioni scolastiche per l’egregio lavoro svolto malgrado le difficoltà incontrate. Un plauso ai dirigenti ma anche al personale docente che è sempre in prima linea. Oggi pomeriggio c’è stata la riunione con il Prefetto di Chieti, l’Usr e la Regione per la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico per le scuole superiori che consentirà una ripartenza regolare di tutte le istituzioni scolastiche. “

L’assessore Bosco ricorda a tutto il personale scolastico e a tutti gli alunni che sabato 11 e domenica 12 il centro vaccinazioni di Vasto sarà eccezionalmente aperto dalle 8,30 alle 13,30. “L’invito che facciamo a tutti per il rientro a scuola è quello vaccinarsi per proteggere la propria salute ma anche quella degli altri.

Buon anno scolastico a tutti”.