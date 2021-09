Tartaruga impigliata in una rete, liberata dalla Guardia Costiera

Nella tarda mattinata, la Guardia Costiera di Vasto riceveva una segnalazione da parte di un diportista, circa la presenza di una tartaruga in difficoltà, impigliata in una rete a circa 500 metri dalla costa, in prossimità del litorale di Vasto Marina.

Veniva così immediatamente disposto l’intervento del battello veloce GC B14 per tentare il salvataggio dell’esemplare e verificarne lo stato di salute. Il personale della Guardia Costiera a bordo del battello individuava la tartaruga, appartenere alla specie “caretta caretta”, constatandone l’evidente stato di

sofferenza, essendo rimasta intrappolata in una rete da posta regolarmente segnalata.

L’esemplare, della lunghezza di circa 40 cm, non presentava fortunatamente alcuna lesione. Dopo diversi minuti l’equipaggio riusciva, nonostante i continui tentativi della tartaruga di divincolarsi autonomamente, a liberarla dalla rete. Dopo aver finalmente rimosso l’ultimo filo che la tratteneva, la stessa si allontanava rapidamente verso il largo.

La Guardia Costiera di Vasto invita tutti i cittadini a voler sempre segnalare, con tempestività, tutti gli avvistamenti o eventuali spiaggiamenti di specie protette ferite o in difficoltà (tartarughe marine, delfini, cetacei, ecc.), al fine di poter attivare la rete di soccorsi e l'intervento immediato del personale specializzato (biologi marini, medici veterinari, etc.), teso al salvataggio di queste specie, molte delle quali in via di estinzione.