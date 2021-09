La piccola Sophie sta meglio, la mamma Lorena Notarangelo parla di “Miracolo”

Grande è stata la vicinanza, tantissimi i messaggi di solidarietà e soprattutto numerosissime sono state le preghiere provenienti dalla comunità di Vasto, ma anche da tante città italiane e addirittura dall’estero. Non tutti conoscevano la famiglia di Sophie, ma si sono comunque uniti in preghiera sapendo di una bimba in gravi condizioni di salute. Tutti uniti per la piccola Sophie, bimba di appena 20 mesi, di Vasto che nei giorni scorsi ha avuto un delicatissimo intervento chirurgico oncologico nell’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

La mamma Lorena Notarangelo dice “l'unione ha creato il miracolo. Si è creata una catena dell'amore incredibile. L'intervento è andato oltre ogni aspettativa. Non solo. Il miracolo è stato possibile perché migliaia di persone da tutta Italia e da vari paesi nel mondo erano sulla stessa frequenza, stavano tutti PREGANDO INSIEME per la mia bambina. Tutti voi avete fatto un miracolo. Dio è grande e misericordioso e ha ascoltato le preghiere di tutti. Vorrei ringraziare ognuno di voi per aver pregato per Sophie. Grazie davvero di cuore. Sophie ce la sta mettendo tutta, sta tirando fuori le unghie. Preghiamo ancora tutti insieme”.