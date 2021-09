Tra le semifinaliste nazionali di Miss Mondo Ludovica Vecchiotti di Vasto

Si è aggiudicata Il titolo di Miss Mondo Abruzzo 2021 la bellissima Nicole Pesaresi 20 anni, di Montefano(MC), modella e universitaria, con il sogno di realizzarsi nel mondo della moda. Nicole si aggiunge alla precedente eletta Miss Mondo Abruzzo 2020 Lorenza Mammarella 24 anni di Chieti, che non ha potuto partecipare alle Finali Nazionali dello scorso anno, rinviate a causa covid. Le altre semifinaliste nazionali elette sono state: Gioia Seretti 16 anni di Macerata, Elisa Scaricaciottoli 17 anni di Ortona(Ch), Ludovica Vecchiotti 17 anni di Vasto. Inoltre sono state assegnate due fasce per le “Miss del Web “ che andranno di diritto alle prefinali nazionali, le più votate sono state Federica Memmo 17 anni di Lanciano(Ch) con 714 voti e Morena Teti 22 anni di Lanciano(Ch) con 621 voti. Le altre fasce assegnate nel corso della serata sono state: Miss Mondo Giulianova vinta da Fabiana D’Elia 16 anni di Castel Frentano (Ch), Miss Mondo Caroli Hotel vinta da Erika Bromo 20 anni di Chieti , e la fascia Miss Mascotte del Vip Metabolicenter , vinta da Cecilia Anzellotti 15 anni di Francavilla(CH).

Le finaliste sono state scelte nel corso della finale regionale, organizzata dalla Fourevent a Giulianova, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

In giuria Matteo Carpineta in rappresentanza dell'amministrazione, Saverio Pedalini, Alexandra Butu, Serena Croci, Giovanna Barretta, Adele Di Feliciantonio, Sandro Paci, Raul Vaccaro, Raffaele Tenaglia, Emanuela Ettore, Federico Di Carlo, Carmine Perito, Dario Costantini, Domenico Cerasi e Valerio Memmo.