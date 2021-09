Perfido lascia, Varone subentra: il saluto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia

La sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, presieduta da Luca Di Donato, ha voluto salutare ufficialmente, nel corso di una cerimonia a Palazzo d'Avalos, il Tenente di Vascello Francesca Perfido che dopo due anni lascia il comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo territoriale, trasferita a Roma, sostituita nell'incarico dal pari grado Stefano Varone, in precedenza in servizio alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Presenti rappresentanze delle autorità civili e militari e di tanti soci dello storico sodalizio vastese.

La parte iniziale dell'appuntamento si è tenuta in piazza del Popolo e nella sede locale dell'Anmi, poi ci si è spostati nella bella Sala della Pinacoteca d'Avalos, presenti, tra gli altri, sindaco e vice sindaco, Francresco Menna e Giuseppe Forte.

Nel suo intervento il presidente dell'Anmi di Vasto Luca Di Donato ha evidenziato l'ottima collaborazione con il comandante Perfido esaltandone impegno e serietà ed augurandole, a nome dell'associazione, un buon lavoro per il futuro. Stesso augurio al successore al quale assicurato un aperto rapporto di collaborazione.

Alla comandante Perfido, sono state consegnate due targhe-ricordo, da Di Donato e dal sindaco Menna, mentre l'assessore Forte le ha fatto dono del volume "Costa dei Trabocchi".

"Si chiude un capitolo importante, ma l'esperienza vastese la porterò nel cuore come segno indelebile", ha detto, tra l'altro, Francesca Perfido, ringraziando le istituzioni locali, l'Anmi, gli operatori di Punta Penna e del territorio e la cittadinanza per l'attenzione e la collaborazione. Un pensiero particolare, poi, al personale del Circomare, prezioso e leale per assicurare la buona gestione dei variegati compiti. "Un comandante senza equipaggio non arriva da nessuna parte..". E, all'Anmi, una dedica speciale: "Nella lontananza forzata dalla mia famiglia ho trovato in voi un grande riferimento. E un grazie speciale alla signora Mariella perché mi ha sempre supportato, anche in maniera silente".

Da parte del neo comandante Varone parole di buon auspicio per il nuovo compito. "Arrivo in un territorio importante, con un porto che ha grandi possibilità di sviluppo. Nulla però può essere fatto da soli, dobbiamo avere l'unico e condiviso obiettivo di servire la collettività".

A chiudere la serata il concerto tenuto dal generale dei Carabinieri della Riserva, Luigi Bacceli al sax.

Foto con la collaborazione di Andrea Marino