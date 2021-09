Quelli che... non si ricandidano

Non solo i 502 aspiranti consiglieri comunali in lizza all'interno delle 22 liste che sostengono i 6 candidati alla carica di sindaco, c'è anche chi, tra gli attuali 'inquilini' della Sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' di palazzo di città, ha scelto di non ripresentarsi.

Tra questi il presidente del Consiglio comunale Elio Baccalà, i consiglieri Vincenzo Sputore, che ricopre anche la carica di consigliere provinciale, e Luciano Lapenna (ndr: quest'ultimo aveva preannunciato da tempo il suo ritiro) e Giovanna Paolino per l'attuale maggioranza di centrosinistra. Per la minoranza non ci saranno Davide D'Alessandro ed Edmondo Laudazi.

Per quanto riguarda i cambi di casacca da registrare il passaggio di Alessandro D'Elisa dall'opposizione al sostegno del sindaco uscente Francesco Menna nella lista Moderati per Vasto. Mentre all'ultimo momento, Nicola Tiberio, consigliere provinciale anche, ha lasciato Italia Viva per passare nella Lega.