Voto a Vasto: tutti i candidati in lizza

Sei candidati alla carica di sindaco ed un 'piccolo esercito' di aspirtanti consiglieri comunali nelle liste elettorali a sostegno.

Definito il quadro per il voto a Vasto in programma il 3 e 4 ottobre prossimi.

In lizza: Dina Nirvana Carinci (Movimento 5 Stelle, ChiAma Vasto e Vasto d'Amare), Anna Rita Carugno (Ora rispetto per tutti gli animali), Guido Giangiacomo (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Vasto Futuro e Movimento Vasto), Francesco Menna (Partito Democratico, Sinistra per Vasto, Avanti Vasto, Filo Comune, Città Virtuosa, Moderati per Vasto e Futuro e Sviluppo per Vasto), Alessandra Notaro (La Buona Stagione, Per Vasto, Azione, Vasto 5.0) e Angela Pennetta (L'Arcobaleno e L'Orizzonte è Vasto)

Di seguito tutti i candidati.

Candidato sindaco Dina Nirvana Carinci

Movimento 5 Stelle: Marco Gallo, Matteo Bisceglia, Sabrina Bosco, Carmine Ciliberti, Alessandra Corvino, Marianna D'Addario, Samantha D'Annunzio, Adelina Della Penna, Mario Di Ilio, Marino Di Santo, Elvis Ettore Di Tieri, Maria Fanti, Mauro La Rocca, Mario Lemme, Francesco Paolo Manna, Cesario Mucci, Maurizio Pandolfi, Tisbe Nicoletta Pellicciaro, Sebastian Racano, Massimo Sabatini, Silvio Sallese, Marco Stampone, Giovanni Zappone, Linda Zara

ChiAma Vasto: Michele Acquarola, Barbara Andreoli D'Alessandro, Domenico Barone, Lorenzo Bevilacqua, Stefano Cannarsa, Bogdan Ilie Cercel, Chiara Cianciosi, Giuseppe Consalvi, Maria Grazia D'Ettorre, Cristian Di Domenico, Rosella Di Falco, Cristian Di Lello, Carmela Di Muzio, Teresa Maria Di Santo, Francesco Ferruccio, Giacinto Fioravante, Francesca Fiore, Luca Fracassi, Maria Cristina Greco, Vincenzo Lemme, Domenico Salvatorelli, Loretta Sciorra, Carlo Serafini, Francesco Stivaletta

Vasto d'Amare: Marco Cannarsa, Simone Coppa, Gigio D'Ercole, Enzo Di Filippantonio, Simone Di Santo, Claudio Di Vincenzo, Massimiliano Fiore, Lucilla Gentile, Marianna Malossi, Giulia Messere, Andrea Monni, Vittorio Ramundi, Marco Ranieri, Fernanda Ruzzi, Rosezia Stella, Liliana Tana

Candidato sindaco Anna Rita Carugno

Ora rispetto per tutti gli animali: Concetta Santina Costanzo, Domenico Bevilacqua, Antonio Cardone, Osvaldo Costanzo, Antonella Fiorenza Cappella, Italia Catalano, Giuseppe Ciampagna, Gian Carlo Abramo De Nicola, Danny Denicola, Anna Maria Di Francesco, Francesca Federici, Anna Mancini, Teresa Mascia, Nicola Leocadia, Liana Mirabella, Antonietta Morello, Miriam Salladini, Angela Salvatore, Antonio Santoro, Giovanni Schiavone

Candidato sindaco Guido Giangiacomo

Forza Italia: Alessandro Aisler, Annamaria Antenucci, Lorenzo Carlucci, Michele Cianci, Antonio Colaneri, Felicia D'Errico, Luca Del Casale, Silvia Della Penna, Elia Maria Di Ciano, Armando Dolente, Massimo Mastrangelo, Francesco Saverio Meale, Giovanna Meo, Donatella Monaco, Antonio Monteodorisio, Luigi Biagio Nardella, Orlando Palmer, Yari Perrotti, Andrea Ragni, Filomena Romano, Michele Sallese, Filippo Smerilli, Anna Maria Samantha Stampone, Maria Cristina Stivaletta

Fratelli d'Italia: Concetta Katia Basilico, Gabriele D'Ugo, Antonella De Santis, Antonio Del Borrello, Veronica Della Penna, Filippo Di Crisci, Simona Di Rosario, Daniela (detta Pavone) Di Salvo, Marina Di Santo, Filomena Di Sarno, Nicola Diella, Michele Gileno, Adriano Greco, Antonio Grimaldi, Otino La Palombara, Sara Magagnato, Giuseppe Marchioli, Roberto Mascia, Francesco Prospero, Giuseppe Saraceni, Marco Scarpone, Elisabetta Sigismondi, Vincenzo Suriani, Francesca Traini

Lega: Sabrina Bocchino, Stefania Banica, Grazia Bosco, Michele Cappa, Gabriele Cerulli, Francescopaolo D'Adamo, Luigi Del Casale, Francesco Del Prete, Marco Di Totto, Candida Donatone, Anna Simona Contino, Genny Dragoni, Ermanno Falone, Giuseppina Li Bergolis, Lorenzo Luciano, Roberto Marino, Fabio Pio Molino, Sandro Riganelli, Nicola Ronzitti, Giuseppe Soria, Francesco Tana, Nicola Tiberio, Francesca Valentini

Vasto Futuro: Michele Benedetti, Antonio Borromeo, Amanda Yadaris, Leonard Cantero, Maria Caporale, Giovanni Colangelo, Concetta Di Vairo, Giuseppe Fallica, Nicandro Antonio Primiano Gambuto, Luca La Verghetta, Luciana Marazzato, Umberto Marinozzi, Angela Molisani, Antonio Pezzotta, Entela Plaku, Francesco Reale, Incoronata Ronzitti, Nicola Rotondo, Issam Saidani, Marco Sallese, Stefania Saviello Salsano, Sonia Vicoli, Vincenzo Toscani, Tiziana Corrada Trebisonda, Mirco Valentini

Movimento Vasto: Eugenio Angelozzi, Annamaria Convertini, Pietro Di Castri, Giuliana Di Marco, Cinzia Di Paolo, Simone Fizzani, Antonella Mancini, Sebastiano Marchesani, Alex Mastroberardino, Marco Palazzone, Antonio Perre, Michele Provicoli, Giuseppe Rucci, Carlo Ruggiero, Lidia Salvatore, Mariella Sapuppo, Mario Stanisci, Antonio Tarantino

Candidato sindaco Francesco Menna

Partito Democratico: Simone Lembo, Piermario Angelini, Marino Artese, Anna Bosco, Gianluca Casciato, Patrizia Ciccotosto, Claudia Antonella D'Ambrosio, Marianna Del Bonifro, Roberto Del Prete, Nicola Della Gatta, Fabrizio Di Fonzo, Alessia Farchione, Giuseppe Forte detto Peppino, Roberto Libbi, Lina Marchesani, Marco Marra, Davide Mastrangelo, Tommaso Melchiorre, Quinzia Palazzo, Lucia Perilli, Maria Mihaela Popescu, Michele Reale, Valentina Stivaletta, Angelo Taddeo

Sinistra per Vasto: Paola Cianci, Francesco Del Viscio, Andrea Benedetti, Lorenzo Antonellini detto Zakk, Giuseppe Bottari, Silvano Mario Bruno, Giovanni Caligiore, Serena D'Adamo, Aurora D'Ascanio, Nicola D'Ortona detto Nick, Rossella Fusoni, Filippo Giancola, Nicola Graziani, Andrea Iannone detto Ianez, Noemi Moretti, Umberto Palazzo, Maria Grazia Piccirilli, Lucio Sabatini, Giovanna Santangelo, Morena Serafini, Alessio Tenaglia, Mario Enrico Testa, Rossano Torino, Maurizio Vicoli

Avanti Vasto: Gabriele Barisano, Cinzia Alberico, Enver Abazov, Nicoletta Stefania Cistriani, Bruno Dolente, Addolorata Cavoto, Gabriella D'Angelo, Mauro Del Piano, Maria Di Croce, Filoteo Di Laudo, Michele Di Santo Morelli, Nicola Di Stefano, Maria Antonietta Di Tullio, Noemi Franchella, Loredana Manso, Maria Molino, Luigi Moretti, Tommaso Mascitelli, Roberta Ortolano, Antonietta Reale, Luciana Salvatore, Anna Scafetta, Rosella Travaglini

Filo Comune: Marco Marchesani, Riccardo Alinovi, Spinarosa Baiocchi, Maria Concetta Berarducci, Roberta Bevilacqua, Giovanni Bozzino, Donato Cappello, Monica Carriero, Nice Casciato, Giuseppe Ciccotosto, Cinzia De Libertis, Mariaelena Della Penna, Carlotta Di Casoli, Sara Fabiano, Leonardo Falco, Sara Ferretti, Leonardo Giuliani, Abdelhamid Hafdi detto Hamid, Giuseppe Marisi, Serena Moggia, Massimiliano Montemurro, Antonio Passeretto, Lusiana Ruscitto, Nadia Saraga

Città Virtuosa: Luigi Marcello detto Gino, Joseph Alfredo Calvano, Giuseppe Cervellini, Carlo Della Penna, Giacomo Delle Donne, Alberto De Simone, Patrizia Di Cicco, Sandra Di Gregorio, Roberta Di Lello, Erica Di Lorenzo, Miriana Di Matteo, Sabino Di Iorio, Alessandra Fiore, Anna Maria Maccione, Pasquale Marino detto Lino, Luigi Monteferrante, Anna Natarelli, Maria Antonietta Pascucci, Andrea Ritenuti, Sara Saraceni, Elisabetta Scampoli, Maria Pia Smargiassi, Jennifer Spera, Selhya Staiano

Moderati per Vasto: Alessandro d'Elisa, Giuseppe Napolitano, Andrea Aquilano, Catia Carusi, Ersilia Delle Donne, Anna detta Annalisa Di Cesare, Maria Loreta Di Fonso, Nicholas Costantini, Manuele Oltremonte, Mariangela D'Ortona, Mara Scafetta, Maria Elena Dalù, Alberto Neri, Lucia Ranieri, Gustavo Del Negro, Simone Giovanna, Giuseppe Carmine Altobelli, Antonella Monteferrante, Davide Ottaviano, Marzia Porcaro, Gabriella Di Cianno, Armando Rucci, Angelo Sanelli, Vanessa Santilli

Futuro e Sviluppo per Vasto: Giampiero Antora, Giorgio Bellafronte, Andrea Pietro Bischia, Angela Bolami, Luciano Bottega, Valeria Caserta, Dario Catalusci, Giorgio Di Claudio, Monica Di Francesco, Miriam Di Iorio, Felica Fioravante detta Licia, Loris Gabriele, Fabiana Rita Lanzano, Alessandro La Verghetta, Sara Mattiaccio, Italo Miscione, Nicolino Moscufo, Roberta Nicoletti, Luca Pallotta, Carmela Placido, Vittorio Ronzitti, Maria Scarano, Giuseppe Tana, Giuseppe Travaglini detto Pino

Candidato sindaco Alessandra Notaro

La Buona Stagione: Maria Amato, Luigi Baiocco, Fabio Cieri, Marcello Conventi, Maria Grazia D'Addario, Filippo De Marco, Manuela Del Papa, Marco Della Penna, Valentina Delle Donne, Ernesto Di Martino, Giuseppina Ferrazzo, Leonardo Giardino, Tiziana Iacovella, Vincenzo Marcello detto Enzo, Danilo Marchesani, Luca Marinelli, Luigi Carmine Masciulli detto Gino, Chiara Nievole, Michele Notarangelo, Raimondo Pascale detto Rai, Angelo Pollutri, Gianfranco Silveri, Ilaria Tesei, Luca Trofino

Per Vasto: Alessandra Cappa, Ornella Michelina Bastonno, Pina Bellano, Veronique Benedetto, Dante Carpi, Pasquale Cuccaro, Antonella D'Alberto, Christian D'Alessandro, Grazia Pia De Martino, Marianna Di Viesti, Pietro Falcucci, Francesco Maria Felice, Nicola Giuliani, Francesco Paolo La Verghetta, Michele Macchia, Ornella Monaca, Cristiana Parenzan, Diego Russo, Piero Sisti, Giuseppe Smargiassi, Francesco Tascione, Dina Valentini, Giovina Vennitti, Antonio Vitelli

Azione: Gaetano Luigi (detto Nino) Fuiano, Laura Battista, Piergiorgio Bentrovato, Nicolina Berardi, Fabio Cedro, Annamargareth Ciccotosto, Pierfrancesco Costantini, Marisa D'Alessandro, Arianna Di Bello, Alessio Di Martino, Silvia Di Paolo, Matteo D'Ottavio, Claudia Gattella, Manuel Granata, Letizia Leonzio, Danilo Menna, Andrea Molino, Filippo Pavia, Veronica Pompili, William Pozzolini, Concettina Ratti, Domenico Ricciuti, Giuseppe Ronzitti, Antonio Villani

Vasto 5.0: Massimiliano Zocaro, Veronica Assunta Ventrella, Maria Giovanna Antonacci, Cristian Sesto Brasacchio, Emanuel Cassettai, Vincenzo Catinari, Filippo Ciccotosto, Antonio Claudio, Sara D'Adamo, Anna D'Alessandro, Umberto De Blasio, Duilio Di Francesco, Giancarlo Di Pinto, Giuseppe Di Giacomo, Maria Giuseppa Fadda, Patrizia Falletta, Achille Ferrari, Marianna Giangiacomo, Norina Mastroberardino, Stefano Mazzariello Barbato, Antonio Murgia, Candy Santavenere, Ettore Tiberio, Nicola Varanelli

Candidato sindaco Angela Pennetta

L'Arcobaleno: Barbara Maragna, Alfredo Graziano, Maria Liberatore, Alessandro Del Bonifro, Angelica Leporini, William Ciccarone, Franca Cardone, Pietro Buontempo, Claudia Castelli, Biagio Santoro, Debora D’Attilio, Antonio Marchesani, Sandra Mariani, Emanuele Scampoli, Maria Daniele, Francesco Rinaldi, Roberta Castelluccio, Roberto Gualtieri, Antonella Denise Longo, Teodoro Bevilacqua, Loredana Cau, Antonietta Grasso, Franca Battista, Nicola Zimanglini

L'Orizzonte è Vasto: Francesco Storto, Simona D’Ercole, Alessandro Panicciari, Claudia Vozi, Maurizio Cuccheri, Concetta Lamelza, Santo Nocerino, Lucrezia Pezzullo, Vincenzo Mariani, Grazia Lamelza, Matteo Rinaldi, Raffaelina Caccavale, Francesco Ascione, Vincenza Scuteri, Francesco Del Villano, Antonella D’Antuono, Angela Cannizzaro