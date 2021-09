Forza Sophie… siamo tutti con te

Tutta la comunità è in apprensione per le condizioni di salute della piccola Sophie, cardiopatica dalla nascita ha subito recentemente l'asportazione del rene a causa di una massa cistica maligna. In seguito a questo intervento tutti gli organi si sono scompensati aggravandola e facendola entrare in coma.

La mamma Lorena Notarangelo e tutta la famiglia chiedono la vicinanza mediante le preghiere. Ne ha molto bisogno.