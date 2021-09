La sfida elettorale entra nel vivo

Azione annuncia l’arrivo in città del senatore Matteo Richetti e del deputato Enrico Costa a supporto della candidatura di Alessandra Notaro, per Dina Carinci la presenza del senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Perilli, Guido Giangiacomo (centrodestra) chiarisce la sua posizione sull’eventuale ballottaggio del 16 e 17 ottobre e il movimento civico L’Arcobaleno di Angela Pennetta presenta le sue proposte su attività produttive, mobilità e trasporti. Entra nel vivo la campagna elettorale che vede le forze politiche e civiche in campo alle prese con gli ultimi ritocchi alle liste e con l’arrivo dei big.

Oggi, 2 settembre, alle 15.30, nella sede elettorale di Notaro, in viale D’Annunzio, è in programma la conferenza stampa con i parlamentari Richetti e Costa.

“La loro presenza vuole essere un segno di vicinanza e di forte condivisione del progetto che vede il partito di “Azione” fortemente impegnato a dare alla città di Vasto una alternativa valida con programmi e persone dall’indubbio valore”, spiega il coordinatore cittadino, Gaetano Fuiano. A seguire i due esponenti del partito di Calenda visiteranno alcune aziende del territorio e alle 19 incontreranno i candidati della coalizione e i loro sostenitori. Ad infiammare la campagna elettorale, che oltre a Notaro, Giangiacomo e Pennetta, vede schierati il sindaco uscente Francesco Menna (centrosinistra), Dina Carinci (M5S e progetto ChiaAmaVasto) e Anna Rita Carugno (movimento Ora rispetto per tutti gli animali), sono anche le voci sulle alleanze in caso di ballottaggio.

“In più occasioni ho avuto modo di ribadire che ad un eventuale ballottaggio sarò con chi è contro l’amministrazione uscente, ma la mia consueta coerenza è stata, da altri candidati in difficoltà nel comporre le liste e privi della stessa chiarezza, volutamente travisata per agevolare la caccia al candidato ingenerando confusione”, sostiene Giangiacomo, “chiarisco che il centrodestra è uno ed uno solo ed io non ho fatto nessun accordo, né lo farò successivamente con altri candidati sindaci poiché al ballottaggio, come noto, non si apparentano i candidati sindaci, ma le singole liste. In tale caso, quindi, provvederò a valutare lista per lista solamente con i rispettivi referenti eventuali possibili accordi e le loro forme con l’unico scopo di rimandare a casa l’amministrazione uscente. Gli elettori sapranno valutare gli atteggiamenti e la chiarezza di ogni candidato sindaco”.

Attività produttive, mobilità e trasporti sono i tre settori per i quali la candidata sindaco del movimento civico L’Arcobaleno ha sviluppato precisi piani di azione con il pacchetto programmatico “RipensiAmo Vasto”.

«Sarà una rivoluzione. La nostra città saprà andare oltre il suo territorio, aprirsi, innovare e mettere in campo politiche e servizi condivisi”, spiega l’avvocato Pennetta, “noi la immaginiamo così, con un orizzonte più vasto, più arioso, più rispettoso dell’ambiente”.