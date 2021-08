Una campanella speciale per Natalia D’Addiego

La professoressa di lettere Natalia D’Addiego ha iniziato il suo cammino nel precariato scolastico nel 2006, in un percorso ricco di esperienze, passando per San Buono, Gissi, Monteodorisio, Cupello, Vasto ma ha insegnato anche all’industriale e ai centri di formazione professionale. Quest’anno per lei c’è una campanella speciale per l’inizio della scuola, da domani 1 Settembre infatti, è finalmente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado Paolucci. Grande la soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto che le consentirà finalmente di attuare un percorso didattico a lungo termine, di fare progetti più complessi con la necessaria continuità, per costruire, progettare, vedere crescere i ragazzi.

Tanto è l’entusiasmo, espresso anche nello sguardo oltre che nelle parole. Adora questo lavoro, malgrado tanti sacrifici e tanti problemi, e si sente pronta per affrontare un nuovo anno scolastico, tenendo conto del periodo di passaggio della preadolescenza, sempre molto delicato, per costruire in sinergia con i suoi colleghi un percorso di apprendimento significativo.

Fa parte dell’Avis Vasto dal 2014 e con loro promuove tante attività di sensibilità anche nelle scuole. “Speriamo di riprendere le attività, che si sono fermate con il lookdown”, dice Natalia D’Addiego. “Il volontariato fa parte della mia vita come esperienza da condividere e sarà un arricchimento in più da offrire ai ragazzi.”