Monsignor Pietro Santoro pronto a salutare la Diocesi dei Marsi

Monsignor Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, è in procinto di passare la guida della diocesi marsicana al suo già designato successore, Monsignor Giovanni Massaro.

Il vescovo Santoro, oggi, ha voluto indirizzare questa nota ai sacerdoti, ai diaconi, alle religiose e ai religiosi e al popolo di Dio della Diocesi dei Marsi.

"Venerdì 17 settembre alle ore 18:00 nella chiesa cattedrale, darò il saluto ufficiale alla Diocesi dei Marsi.

Ai sacerdoti e diaconi rivolgo l’invito per la concelebrazione eucaristica, ai parroci affido il compito di sensibilizzare i fedeli alla partecipazione. Comunico che, dopo aver a lungo riflettuto e accantonato altre possibilità, ho deciso, dopo l’ingresso del nuovo Pastore, di ritirarmi (nel senso più etimologico e spirituale del verbo ritirare) nella comunità di Rovere – Ovindoli.

Per i giorni che il Signore vorrà ancora concedermi, marsicano nel cuore, intendo respirare con la bellezza delle nostre montagne. Continuerò a svolgere il mio servizio di Vescovo Assistente Generale (in Italia e Ruanda) dell’Istituto secolare di diritto pontificio Oblate di Cristo Re – Opera Madonnina del Grappa (Famiglia spirituale di padre Enrico Mauri).

Con il mio successore sarò in profonda comunione e relazione fraterna. Ovviamente «avrò cura di non interferire in nulla né direttamente né indirettamente nella guida della Diocesi» (Apostolorum successores n. 26). Avrò, inoltre, la gioia di essere conconsacrante nella ordinazione episcopale del Vescovo Giovanni e di consegnargli il pastorale nella celebrazione del 3 ottobre".