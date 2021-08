Una strada intitolata al medico e musicista vastese Angelo Canelli

L’amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative volte a diffondere e a far crescere il senso civico di appartenenza al territorio ha scelto di intitolare al medico e musicista Angelo Canelli, una strada cittadina, ubicata a Vasto Marina, adiacente via Donizetti.

La cerimonia inaugurale si è tenuta ieri sera alla presenza di autorità civili, familiari e amici di Canelli e diversi cittadini.

Nato a Vasto il 19 dicembre 1966, Angelo Canelli ha iniziato a studiare musica classica e a suonare il piano dall’età di cinque anni proseguendo fino a completare il conservatorio. A 16 anni si è dedicato alle tastiere con gli Attack e gli Aut Aut.

Durante gli studi universitari a Bologna ha continuato a suonare. Dopo la laurea in Medicina nel 1992 ha lavorato a Pescara. Nel 1997, ha inciso con il suo trio “Angelo Canelli Trio” il suo primo album. Nel 1998, ha vinto il Concorso Nazionale di Baronissi con il suo trio e si è classificato tra i primi cinque pianisti d’Italia nel Premio di Urbisaglia. Nel 2001, è stato ospite per una settimana della trasmissione radiofonica “Invenzioni a due Voci” di Radio Rai 3.

Nel periodo 2002-2005, si è esibito moltissimo sia in Italia che all’estero. Nel 2006, dopo l’uragano Katrina, a maggio è tornato nella patria del jazz ed in quella occasione ha suonato nel Jazz Fest. Il 7 luglio di quello stesso anno è morto in un tragico incidente automobilistico. Durante la cerimonia alcuni degli amici più stretti di Angelo Canelli: il dott. Italo Radoccia e Danilo Laccetti hanno ricordato con grande emozioni le grandi qualità del medico musicista vastese. Silvio Laccetti ha concluso la serata ricordando che ha raccontato in “Asgard”, un docufilm, la vita del pianista con immagini d’archivio inedite, registrazioni live e testimonianze.