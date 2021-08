Suor Alessandra Smerilli segretario ad interim del Dicastero per lo Sviluppo umano in Vaticano

Papa Francesco ha nominato la religiosa vastese Suor Alessandra Smerilli come segretario ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e delegato della Commissione Vaticana Covid-19, “in sostituzione del Rev.do Mons. Bruno Marie Duffé e del Rev.do Augusto Zampini, rispettivamente Segretario e Segretario Aggiunto del medesimo Dicastero, entrambi rientrati in Diocesi”.

