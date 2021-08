Diario scolastico gratis agli alunni della primaria e secondaria di primo grado di Cupello

Gli alunni della scuola primaria “Luciano Mastronardi” e secondaria “Don Nicola Saraceni” di I grado di Cupello avranno in dono il Diario Scolastico 2021-2022. Il progetto è stato realizzato dalle scuole di Cupello, IC Monteodorisio e finanziato dall’Amministrazione Comunale. Il dirigente scolastico, prof. ssa Cristina Eusebi, commenta: “Il Diario Scolastico si rivelerà per tutti gli alunni uno dei migliori compagni di viaggio per programmare, organizzare e controllare gli impegni che caratterizzeranno le attività scolastiche. Per i genitori fornirà inoltre un documento di raccordo con la scuola. Si ringraziano l’Amministrazione Comunale e l’Assessore alle Politiche Sociali dr.ssa Giuliana Chioli per questo dono e per essere sempre attenti ai bisogni della nostra scuola. “

Giuliana Chioli esprime un ringraziamento particolare alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Cristina Eusebi, per aver accolto con interesse ed entusiasmo questa proposta, all’Insegnante Antonella Di Fabio e il team di docenti che hanno partecipato alla personalizzazione di questo simpatico e sicuramente utilissimo strumento.